ЗАМАНА - Заур Аскендеров: «Исследования дагестанских ученых внесли значимый вклад в развитие российской и мировой науки»

Заур Аскендеров: «Исследования дагестанских ученых внесли значимый вклад в развитие российской и мировой науки»

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08 февраля, 2023. Среда 14:45
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Заур Аскендеров: «Исследования дагестанских ученых внесли значимый вклад в развитие российской и мировой науки»

Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поздравил ученых республики с Днем российской науки. 

Заур Аскендеров: «Исследования дагестанских ученых внесли значимый вклад в развитие российской и мировой науки»

«Уважаемые дагестанцы! Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки.

Наука является важным ресурсом успешного развития государства, всех сфер его жизнедеятельности, а ученые, благодаря таланту и кропотливому труду которых претворяются в жизнь перспективные идеи, – наше всеобщее достояние.

Разработки дагестанских ученых известны далеко за пределами страны. Их исследования пользуются заслуженным признанием, внесли значимый вклад в развитие российской и мировой науки, нашли достойное применение в различных отраслях.

Сегодняшнее поколение дагестанских ученых продолжает замечательные традиции своих предшественников. Мы возлагаем на них большие надежды. Без опоры на ученых невозможно решить стоящие перед республикой вопросы, и наука должна стать прочной основой развития родного края.

Поздравляю всех вас с этим знаменательным днем! Спасибо вам за верность своей профессии, пользу, которую приносит ваш труд, желание работать на благо страны, приумножать ее потенциал.

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в научной деятельности, ярких открытий, осуществления самых смелых планов и замыслов и общественного признания!» – высказался Аскендеров.

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