Ордена Мужества погибших росгвардейцев передали их близким в Дагестане

Выражая глубокие соболезнования близким погибших бойцов, руководитель республики заверил их во всемерной поддержке:

«Мы отдаем сегодня дань памяти и величайшего уважения нашим боевым друзьям, которые не вернулись с полей сражений. Я хотел бы еще раз напомнить: для нас нет чужого горя. Каждая семья, которая потеряла своих отцов, сыновей, братьев, мужей будет под пристальным вниманием и командования войск национальной гвардии, и руководства республики. Мы оказывали и будем оказывать поддержку участникам специальной военной операции, в том числе и семьям, которые, к великому сожалению, лишились своих родных. Прошу вас быть более открытыми и доводить до нас имеющиеся у вас проблемы, чтобы мы могли их оперативно решать. Мы с вами».

Генерал-полковник Сергей Захаров, передавая семьям погибших ордена Мужества, озвучил, что ушедшие из жизни росгвардейцы до конца остались верны присяге и исполнили поставленную боевую цель.

«Мы понимаем, что никакие слова не заменят детям отца, жене мужа, а родителям сына. Но поверьте, что все они погибли как герои. Память о них будет вечно храниться в наших сердцах. Все погибшие ребята будут навечно зачислены в списки личного состава войск национальной гвардии. Вам, дорогие родители, хочу выразить слова огромной благодарности за то, что воспитали таких героев, настоящих защитников Отечества», – высказался командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии.

В завершение мероприятия Сергей Захаров и Сергей Меликов поговорили с родными погибших и заверили в поддержке в решении их жизненных вопросов.