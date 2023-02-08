«Беззаявительный формат предусматривает создание электронного сертификата, который родитель получает на сайте “Госуслуги” в личном кабинете. Далее можно заполнить заявку о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Так у семьи появляется возможность распорядиться средствами маткапитала, не обращаясь в клиентские службы Соцфонда», – заявляет пресс-служба.
Примерно 60 000 семей Дагестана получили материнский капитал проактивно
- Автор Дарья
- 08 февраля, 2023. Среда 01:12
Из 2,3 млн сертификатов на маткапитал, выданных в проактивном режиме (без обращения семей) в России, более 58 000 выдано в Дагестане, информирует пресс-служба Соцфонда республики.
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