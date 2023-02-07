В годы войны будущий разработчик «буханки» работал на авиационном заводе Германа Геринга. В 1945 году после освобождения из немецкого концлагеря он прошел курсы шоферов, далее поступил в техникум, получил диплом Харьковского политехнического института и прибыл по распределению на Ульяновский автомобильный завод, там он проработал 47 лет, занимаясь проектированием автомобилей.