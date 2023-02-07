Прямые авиарейсы из Ульяновска в Махачкалу стартуют в мае

Эти сведения на собрании штаба по комплексному развитию региона озвучил глава Минтранспорта Ульяновской области Сергей Воронцов.

9 февраля исполняется 100 лет со дня основания гражданской авиации в России. За последние годы в субъекте открылось много новых авиамаршрутов. Имеется прямое сообщение с Москвой, Сочи, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском. Отныне появятся рейсы в Беларусь и Дагестан.

С руководителем Дагестана этот вопрос обсудил Алексей Русских, получив подтверждение на софинансирование проекта. «Рейсы в Махачкалу стартуют 1 мая. Планируется летать 2 раза в неделю. Проводить полеты будет авиаперевозчик Red Wings», — сообщил Игорь Воронцов.