На юге России и Северном Кавказе прогнозируют снегопады и морозы до конца недели

"Южный циклон проходит сейчас через Турцию, выходит в западную часть акватории Черного моря и на Черноморское побережье Кавказа. Он принесет снегопады и ветер, местами сильный, во все субъекты Северного Кавказа и на юг РФ. Центр циклона уже в среду будет находиться над акваторией Черного моря, осадки от него, прежде всего, будут в среду достаточно сильными в Ставропольском и Краснодарском крае. Даже в Калмыкии и Астраханской области пройдут снегопады", — отмечает источник агентства.

Вместе с тем усиливается и выхолаживание атмосферы, и ко 2-й половине недели оттепели сохранятся только в отдельных районах на самом побережье Черного моря. На остальной территории юга страны даже днем ожидается не выше 0 градусов. Для юга РФ эта неделя станет самой холодной.