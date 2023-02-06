Муфтият Дагестана соболезнует семьям пострадавших в Турции и Сирии

6 января страшное землетрясение произошло в Турции и Сирии. Муфтият Дагестана от лица всех жителей региона выражает искренние соболезнования родственникам и близким пострадавших, информирует пресс-служба Духовного управления по республике.

«В этот трагический день мы все скорбим вместе с народами Турции и Сирии. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Огромного терпения всем, кого коснулась эта беда», – заявляется пресс-службой.

Сильное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции на границе с Сирией. В результате трагедии в Турции погибло более 1000 человек, а пострадало более 5000. Также заявлялось о разрушениях в нескольких регионах на севере Сирии. Число погибших в Сирии превысило 300 граждан.