ЗАМАНА - 700 многоэтажных домов в Дагестане получили капремонт за 9 лет

700 многоэтажных домов в Дагестане получили капремонт за 9 лет

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06 февраля, 2023. Понедельник 16:48
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700 многоэтажных домов в Дагестане получили капремонт за 9 лет

За период реализации программы по осуществлению капремонта общего имущества в многоквартирных домах, а именно с 2014 года, в Дагестане отремонтировано 700 объектов, информирует пресс-служба Фонда капитального ремонта региона.

700 многоэтажных домов в Дагестане получили капремонт за 9 лет

В этот список вошли 13 домов, ремонт в которых провели после чрезвычайных ситуаций, без включения в краткосрочный план республиканской программы. Отремонтированы 342 крыши, 166 фасадов и 14 подвальных помещений, осуществлены 694 вида мероприятий по замене инженерных систем, в 132 домах заменили 414 единиц лифтового оборудования. В краткосрочный план программы капитального ремонта в минувшем году вошло 100 многоквартирных домов. Из-за чрезвычайной ситуации в список попал еще один дом – в Буйнакске, где сильный ветер сорвал крышу.

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