128-срезовый КТ позволит визуализировать изображения внутренних органов пациента в мельчайшем масштабе для обнаружения новообразований самого мелкого размера. ABUS обеспечивает сверхточную визуализацию крайне малых образований молочной железы.
«Точная диагностика поможет ранней диагностике рака, а также динамическому контролю эффективности лечения наших пациентов», — высказался главный врач РОЦ Владимир Брежнев.
Дагестанские медики на сегодняшний день владеют современными средствами диагностики и лечения онкопациентов, за последние 2 года улучшились показатели пятилетней выживаемости людей со злокачественными опухолями.