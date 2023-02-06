В Республиканском онкоцентре запущен новый КТ аппарат

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Республиканском онкоцентре установлено современное оборудование - КТ и уникальная УЗИ-система ABUS, которая работает в тандеме с рентген-оборудованием.

128-срезовый КТ позволит визуализировать изображения внутренних органов пациента в мельчайшем масштабе для обнаружения новообразований самого мелкого размера. ABUS обеспечивает сверхточную визуализацию крайне малых образований молочной железы.

«Точная диагностика поможет ранней диагностике рака, а также динамическому контролю эффективности лечения наших пациентов», — высказался главный врач РОЦ Владимир Брежнев.

Дагестанские медики на сегодняшний день владеют современными средствами диагностики и лечения онкопациентов, за последние 2 года улучшились показатели пятилетней выживаемости людей со злокачественными опухолями.