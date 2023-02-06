ЗАМАНА - Жительница Уфы открыла магазин с дагестанскими продуктами

Жительница Уфы открыла магазин с дагестанскими продуктами

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06 февраля, 2023. Понедельник 14:55
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Жительница Уфы открыла магазин с дагестанскими продуктами

Магазин с дагестанскими товарами начал работу в столице Башкортостана, информирует телеграм-канал Минпромышленности Дагестана.

Жительница Уфы открыла магазин с дагестанскими продуктами

«Посетив регион, жительница Уфы Анастасия Клевцова вдохновилась на создание бренда “Дары Дагестана”. Она признается, что открытие подобного магазина позволит ее землякам лучше узнать культуру горной республики и открыть для себя ее гастрономический потенциал», – написано в телеграм-канале ведомства.

Дабы ознакомиться с проектом и поддержать предпринимательницу, в Башкортостан отправилась делегация из Дагестана под руководством главы Управления торговли Минпромторга Дагестана Эльдара Алиева.

«Это первый шаг на пути к большому сотрудничеству. Реализация таких проектов способствует развитию не только туристических, но и торговых связей между нашими регионами», – высказался Алиев.

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