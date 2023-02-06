ЗАМАНА - Школьников из Дагестана приглашают принять участие во всероссийских и международных мероприятиях

Школьников из Дагестана приглашают принять участие во всероссийских и международных мероприятиях

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06 февраля, 2023. Понедельник 08:12
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Школьников из Дагестана приглашают принять участие во всероссийских и международных мероприятиях

Государственный информационный ресурс о лицах, которые показали выдающиеся таланты, представил список мероприятий на 2022-2023 учебный год, информирует Центр развития талантов Дагестана «Альтаир».

Школьников из Дагестана приглашают принять участие во всероссийских и международных мероприятиях

В реестр попало более 200 конкурсов, олимпиад и хакатонов. Мероприятия будут проводиться по различным направлениям, например: искусство и культура; наука и образование; спорт и физическая культура; профессиональное мастерство; социально значимая и проектная работа.

Принять участие может любой школьник в соответствии с возрастной категорией конкурсов. Это позволит детям показать свои таланты и навыки, овладеть новыми знаниями и компетенциями. В списке указаны также олимпиады престижного уровня, победители которых смогут учиться в профильном университете.

Подробная информация находится на сайте «ТалантыРоссии.РФ».

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