Школьников из Дагестана приглашают принять участие во всероссийских и международных мероприятиях

Государственный информационный ресурс о лицах, которые показали выдающиеся таланты, представил список мероприятий на 2022-2023 учебный год, информирует Центр развития талантов Дагестана «Альтаир».

В реестр попало более 200 конкурсов, олимпиад и хакатонов. Мероприятия будут проводиться по различным направлениям, например: искусство и культура; наука и образование; спорт и физическая культура; профессиональное мастерство; социально значимая и проектная работа.

Принять участие может любой школьник в соответствии с возрастной категорией конкурсов. Это позволит детям показать свои таланты и навыки, овладеть новыми знаниями и компетенциями. В списке указаны также олимпиады престижного уровня, победители которых смогут учиться в профильном университете.

Подробная информация находится на сайте «ТалантыРоссии.РФ».