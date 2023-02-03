ЗАМАНА - В Махачкале открылся Центр психологической помощи семьям участников СВО на Украине

В Махачкале открылся Центр психологической помощи семьям участников СВО на Украине

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03 февраля, 2023. Пятница 14:54
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В Махачкале открылся Центр психологической помощи семьям участников СВО на Украине

По результатам первого собрания республиканского Общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» (ЖДЕР), состоявшегося 30 января, начал работу Центр психологической помощи женам и матерям бойцов СВО. Он сформирован факультетом психологии и философии ДГУ, кафедрой психологии и развития профессиональной деятельности совместно с ЖДЕР.

В Махачкале открылся Центр психологической помощи семьям участников СВО на Украине

В данном Центре, как сообщила заместительница декана факультета психологии и развития философии ДГУ Зарема Акбиева, профессиональные психологи окажут всестороннюю поддержку всем женщинам – матерям, женам и сестрам мобилизованных дагестанцев.

Психологический Центр находится в Махачкале.

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