ЗАМАНА - В селе Кахабросо открылся детский сад после капремонта

В селе Кахабросо открылся детский сад после капремонта

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03 февраля, 2023. Пятница 10:46
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В селе Кахабросо открылся детский сад после капремонта

В высокогорном селе Кахабросо после капремонта начал работу детский сад, информирует пресс-служба муниципалитета.

В селе Кахабросо открылся детский сад после капремонта

«Накануне прошло открытие ДОУ в селе Кахабросо. Участники церемонии поблагодарили руководителя Дагестана Сергея Меликова за предоставленную возможность участия в программе, лидера Унцукульского района Ису Нурмагомедова, подрядчиков и строителей. Ремонт был сделан в рамках реализации программы проекта муниципальных образований РД, направленных на проведение капитального ремонта ДОУ. Капремонт детсада “Снежинка” обошелся в 10 миллионов рублей», – заявляет пресс-служба.

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