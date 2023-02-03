В селе Кахабросо открылся детский сад после капремонта

«Накануне прошло открытие ДОУ в селе Кахабросо. Участники церемонии поблагодарили руководителя Дагестана Сергея Меликова за предоставленную возможность участия в программе, лидера Унцукульского района Ису Нурмагомедова, подрядчиков и строителей. Ремонт был сделан в рамках реализации программы проекта муниципальных образований РД, направленных на проведение капитального ремонта ДОУ. Капремонт детсада “Снежинка” обошелся в 10 миллионов рублей», – заявляет пресс-служба.