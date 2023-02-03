«Накануне прошло открытие ДОУ в селе Кахабросо. Участники церемонии поблагодарили руководителя Дагестана Сергея Меликова за предоставленную возможность участия в программе, лидера Унцукульского района Ису Нурмагомедова, подрядчиков и строителей. Ремонт был сделан в рамках реализации программы проекта муниципальных образований РД, направленных на проведение капитального ремонта ДОУ. Капремонт детсада “Снежинка” обошелся в 10 миллионов рублей», – заявляет пресс-служба.
В селе Кахабросо открылся детский сад после капремонта
- Автор Дарья
- 03 февраля, 2023. Пятница 10:46
В высокогорном селе Кахабросо после капремонта начал работу детский сад, информирует пресс-служба муниципалитета.
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