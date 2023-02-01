Музей «Россия – моя история» выиграл грант на реализацию проекта «История онлайн»

В рамках реализации запланирована съемка коротких видеороликов об исторических событиях и личностях, где особое внимание будет уделено биографии классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, а также событиям Битвы за Кавказ.

«Мы приобрели оборудование для съемок, а наши специалисты занимаются подготовкой материала. Цель проекта не просто с историей ознакомить, а доступно доносить интересные факты до молодого поколения. Ранее мы готовили аналогичные онлайн-экскурсии, но в рамках нового проекта мы их переформатируем на более легкий и лаконичный формат», – высказался директор исторического музея Тимур Велиханов.