ЗАМАНА - Глава Дагестана и Сергей Суханов обсудили развитие сотрудничества между Дагестаном и корпорацией Туризм.РФ

Глава Дагестана и Сергей Суханов обсудили развитие сотрудничества между Дагестаном и корпорацией Туризм.РФ

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01 февраля, 2023. Среда 16:45
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Глава Дагестана и Сергей Суханов обсудили развитие сотрудничества между Дагестаном и корпорацией Туризм.РФ

В среду, 1 февраля, руководитель Дагестана Сергей Меликов встретился с гендиректором корпорации Туризм.РФ Сергеем Сухановым.

Глава Дагестана и Сергей Суханов обсудили развитие сотрудничества между Дагестаном и корпорацией Туризм.РФ

Стороны обсудили перспективы взаимодействия компании Туризм.РФ с Дагестаном по развитию туристического потенциала каспийского побережья республики, возможного комплексного развития территории будущих курортов с использованием инструментов мастер-планирования и системной работы субъекта по привлечению инвесторов.

Они также подняли вопрос реализации инвестпроекта «Отель Палас Дербент» в Дербенте. Проект предусматривает возведение пятизвездочного отеля на площади 1,04 га с номерным фондом 183 номера, спа-комплекса с термальной водой, крытыми и уличными бассейнами, а также развлекательной и спортивной инфраструктурой.

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