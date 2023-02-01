ЗАМАНА - Размер материнского капитала проиндексирован с 1 февраля

Размер материнского капитала проиндексирован с 1 февраля

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01 февраля, 2023. Среда 11:52
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Размер материнского капитала проиндексирован с 1 февраля

Размер материнского капитала каждый год пересматривается с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за минувший год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством России, информирует пресс-служба Соцфонда РД.

Размер материнского капитала проиндексирован с 1 февраля

Также пересматривается размер оставшейся части суммы средств маткапитала. Семьи, где с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на маткапитал. Их капитал дополнительно увеличивается на 188 682 рубля. Для семей, где после 1 января 2020 года родился 3 ребенок или последующие дети, материнский капитал устанавливается в размере 775 628 рублей в случае, если ранее право на дополнительные меры господдержки семей с детьми не возникало.

Сведения о получении родителями маткапитала направляются в личный кабинет владельца сертификата на сайте Госуслуг. Семья может использовать материнский капитал, получив сертификат в электронной форме без подачи заявки.

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