ЗАМАНА - В морском торговом порту Махачкалы стартовал ремонт причалов

В морском торговом порту Махачкалы стартовал ремонт причалов

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01 февраля, 2023. Среда 10:47
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В морском торговом порту Махачкалы стартовал ремонт причалов

В Махачкалинском торговом порту стартовал ремонт гидротехнических сооружений, информирует пресс-служба организации.

В морском торговом порту Махачкалы стартовал ремонт причалов

«В 2023 году в компании собираются обновить 7 причалов – 6 в нефтегавани и один в районе зернового терминала», – заявляет пресс-служба.

Как уточняет представитель порта, в процессе осуществленного комплексного обследования гидротехнических сооружений были обнаружены повреждения, влияющие не только на долговечность и надежность конструкций. Определенные сооружения из-за качественных изменений (сильной коррозии и трещин) стали неработоспособными и пребывают в аварийном состоянии. Более 20 лет они не подвергались ремонту.

«Следуя техническому заданию, работники подрядной организации обработают антикоррозийными веществами свайные основания и шпунтовые стенки причалов с заменой всех дефектных металлических элементов. В плачевном состоянии пребывает зерновой причал. Здесь, кроме ремонта поврежденных коррозией элементов основания технологических площадок и швартовых палов, требуется также заменить двутавровую пролетную балку, стальные листы настила, леерные ограждения переходных мостов и осуществить иные мероприятия», – отмечает пресс-служба.

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