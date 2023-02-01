В морском торговом порту Махачкалы стартовал ремонт причалов

«В 2023 году в компании собираются обновить 7 причалов – 6 в нефтегавани и один в районе зернового терминала», – заявляет пресс-служба.

Как уточняет представитель порта, в процессе осуществленного комплексного обследования гидротехнических сооружений были обнаружены повреждения, влияющие не только на долговечность и надежность конструкций. Определенные сооружения из-за качественных изменений (сильной коррозии и трещин) стали неработоспособными и пребывают в аварийном состоянии. Более 20 лет они не подвергались ремонту.

«Следуя техническому заданию, работники подрядной организации обработают антикоррозийными веществами свайные основания и шпунтовые стенки причалов с заменой всех дефектных металлических элементов. В плачевном состоянии пребывает зерновой причал. Здесь, кроме ремонта поврежденных коррозией элементов основания технологических площадок и швартовых палов, требуется также заменить двутавровую пролетную балку, стальные листы настила, леерные ограждения переходных мостов и осуществить иные мероприятия», – отмечает пресс-служба.