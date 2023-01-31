В Госдуме рассказали, что будет в новых учебниках истории

Появилась информация о выпуске нового учебника по истории России, в котором будут разделы на тему СВО. Как информирует ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова, в библиотеках школ новое издание может появиться уже в 2024 году.

Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов прокомментировал данную новость. «Уверен, что в этой главе обязательно расскажут о героическом подвиге российских военных. О тех вызовах, которые были брошены России до начала СВО. О единении практически всего государства вокруг наших ребят, нашего Президента. О помощи населению этих 4 областей (Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области примечание редакции). Обо всем, что мы делаем сейчас», — высказался депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».