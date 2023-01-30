Мероприятие памяти жертв Холокоста состоялось в историческом музее «Россия – моя история»

Мероприятие на тему Международного дня памяти жертв Холокоста и 79-й годовщины окончания блокады Ленинграда прошло в историческом музее «Россия – моя история», информирует пресс-служба Дагестанского фонда имени генерала Магомеда Танкаева.

В музее состоялся показ мультимедийной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение», а также прошел круглый стол на тему освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«27 января 1945 года 460-й стрелковый полк 100-й Львовской стрелковой дивизии, 60-й армии 1 Украинского фронта под командованием подполковника, дагестанца Магомеда Танкаева освободил самый кошмарный нацистский лагерь смерти – Аущвиц – Освенцим, где безвинно ушло из жизни до 4 млн узников разных национальностей», – высказался председатель Фонда имени генерал-полковника Магомеда Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов. Он добавил, что герой Магомед Танкаев получил 40 боевых орденов и медалей, в том числе 4 ордена Боевого Красного Знамени и государственные награды дружественных стран.