ЗАМАНА - Россиян в феврале ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

Россиян в феврале ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

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30 января, 2023. Понедельник 13:51
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Россиян в феврале ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего 3 дня: с 20 по 22 февраля.

Россиян в феврале ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

Как уточняет Роструд, так как последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность уменьшается на один час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.

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