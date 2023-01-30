Россиян в феврале ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные

В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего 3 дня: с 20 по 22 февраля.

Как уточняет Роструд, так как последний рабочий день недели, 22 февраля, — предпраздничный, то его продолжительность уменьшается на один час. Дополнительный выходной день перенесен с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.



