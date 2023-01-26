ЗАМАНА - Арсен Юсупов: «Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу»

Арсен Юсупов: «Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу»

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26 января, 2023. Четверг 15:37
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Арсен Юсупов: «Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу»

Главный редактор общественно-политической газеты на даргинском языке «Замана» Арсен Юсупов поделился своим мнением о прошедшей 25 января «Прямой линии»  с Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Арсен Юсупов: «Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу»

«В рамках «Прямой линии» Глава Дагестана ответил на 35 вопросов из 4500.

И ни одного вопроса, на мой взгляд, не было, что называется «мимо».

Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу.

 Конечно, в центре внимания были вопросы социального характера, ЖКХ, поддержки семей наших военнослужащих.

Я бы предложил всем нашим чиновникам, главам районов и поселений  взять на заметку такой формат общения с аудиторией. Тем более, социальные сети сейчас позволяют выходить в прямые эфиры», – считает Юсупов.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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