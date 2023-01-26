«В рамках «Прямой линии» Глава Дагестана ответил на 35 вопросов из 4500.
И ни одного вопроса, на мой взгляд, не было, что называется «мимо».
Понравилось, как Глава региона отвечал: четко, местами жестко и всегда по делу.
Конечно, в центре внимания были вопросы социального характера, ЖКХ, поддержки семей наших военнослужащих.
Я бы предложил всем нашим чиновникам, главам районов и поселений взять на заметку такой формат общения с аудиторией. Тем более, социальные сети сейчас позволяют выходить в прямые эфиры», – считает Юсупов.