Глава Кайтагского района отреагировал на поручение Главы Дагестана по решению проблемы обратившейся матери ребенка-инвалида

В ходе прямого эфира с Главой Дагестана Сергеем Меликовым прозвучал вопрос от жительницы Кайтагского района Заиры Сулеймановой, которая обратилась с проблемой обеспечения лекарственными средствами 4-летнего ребёнка-инвалида.

Она также отметила, что ребёнок не ходит и поэтому нуждается в инвалидной коляске.

В ответ на свои обращения в различные инстанции, она слышала слово "нет".

Глава региона поручил Министру здравоохранения РД Татьяне Беляевой разобраться с данной проблемой в течение текущей недели, а заместителю Председателя Правительства РД Абдурахману Махмудову взять на контроль.

В свою очередь, от лица Кайтагской районной администрации, глава данного муниципалитета Алим Темирбулатов заверил, что Заире Сулеймановой также будет оказана необходимая помощь в приобретении нужных медикаментов.