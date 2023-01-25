Нариман Асваров: «Прямой эфир Главы региона был самым ожидаемым событием для дагестанцев»

«Прямой эфир Главы региона был самым ожидаемым событием для дагестанцев. Сергей Алимович уделил большое внимание социальной сфере, которая остается для него столь приоритетной, так как поставлен курс на оперативное реагирование со стороны руководства на поступающие со всей республики сигналы.

Также не остались без внимания проблемы, волнующие граждан на протяжении не одного года. Как и было заявлено, Сергей Меликов был настроен на честный и открытый диалог. Это признак опытного политика и просто неравнодушного к наболевшим вопросам населения человека.

Выражаю надежду, что такая практика останется доброй традицией для власти, ведь она априори приносит свои плоды и дает положительный результат», – сказал ректор вуза.