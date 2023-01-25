Он добавил, что на территории Махачкалы размещено 20 новых трансформаторов, а в планах установка ещё 39.
Плохая погода не должна влиять на жизнь жителей региона
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 16:28
На прямой линии, отвечая на вопрос в сфере ЖКХ, Сергей Меликов озвучил, что плохая погода не должна влиять на благосостояние жителей Дагестана.
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