Плохая погода не должна влиять на жизнь жителей региона

Автор Дарья |||

На прямой линии, отвечая на вопрос в сфере ЖКХ, Сергей Меликов озвучил, что плохая погода не должна влиять на благосостояние жителей Дагестана.