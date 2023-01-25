ЗАМАНА - Плохая погода не должна влиять на жизнь жителей региона

Плохая погода не должна влиять на жизнь жителей региона

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25 января, 2023. Среда 16:28
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Плохая погода не должна влиять на жизнь жителей региона

На прямой линии, отвечая на вопрос в сфере ЖКХ, Сергей Меликов озвучил, что плохая погода не должна влиять на благосостояние жителей Дагестана.

Плохая погода не должна влиять на жизнь жителей региона

Он добавил, что на территории Махачкалы размещено 20 новых трансформаторов, а в планах установка ещё 39.

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