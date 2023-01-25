Глава региона будет отвечать на интересующие дагестанцев вопросы. Уже поступило более 2 000 обращений.
Прямой эфир можно будет посмотреть на региональных телеканалах и telegram-канале Главы РД.
В среду, 25 января, в 15:00 в регионе начнется прямая линия с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.
Глава региона будет отвечать на интересующие дагестанцев вопросы. Уже поступило более 2 000 обращений.
Прямой эфир можно будет посмотреть на региональных телеканалах и telegram-канале Главы РД.
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