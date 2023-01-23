ЗАМАНА - Поисково-разведывательную вахту открыли в Хасавюртовском районе

Поисково-разведывательную вахту открыли в Хасавюртовском районе

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23 января, 2023. Понедельник 15:31
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Поисково-разведывательную вахту открыли в Хасавюртовском районе

В селе Покровское Хасавюртовского района прошла торжественная церемония открытия поисково-разведывательной вахты по поиску обломков самолета военного летчика, Героя Советского Союза Николая Жердёва, участника боев на реке Халхин-Гол в 1939 году, информирует пресс-служба муниципалитета.

Поисково-разведывательную вахту открыли в Хасавюртовском районе

Заместитель руководителя администрации района Исмаил Шаипов от имени лидера района Арсланбека Алибекова поприветствовал всех участников мероприятия и пожелал поисковому отряду плодотворной работы.

Далее собравшиеся возложили цветы к памятнику Николая Жердёва.

Пресс-служба уточнила, что командир эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка капитан Жердёв сделал 105 боевых вылетов, 14 штурмовых ударов по скоплению живой силы противника, в 46 воздушных боях сбил лично 14 японских самолетов. 17 ноября 1939 года Николай Жердёв получил звание «Герой Советского Союза».

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