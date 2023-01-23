Премьер сообщил, что соответствующее постановление №4353-р 29 декабря о направлении средств на возведение автомагистралей подписал Михаил Мишустин.
Ввод в работу объектов запланирован на 2028 год.
«В пятилетний план дорожной работы в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на строительство дорог предусмотрено около 42 млрд рублей. Общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей. Это стало возможным благодаря усилиям правительства региона в лице главы Сергея Меликова. Возведение автомобильных дорог позволит заметно улучшить ситуацию с загруженностью, трафиком большегрузных машин, уменьшить аварийность, повысить туристическую привлекательность республики», — высказался Абдулмуслимов.