В данный момент осуществляется проверка в Гунибском районе и Бежтинском участке, уточняет ведомство.
Минобрнауки Дагестана проверяет факты невыплаты заработной платы учителям
- Автор Дарья
- 23 января, 2023. Понедельник 09:27
Минобрнауки Дагестана создало рабочую команду для выяснения обстоятельства невыплаты заработной платы учителям.
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