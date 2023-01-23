ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестана проверяет факты невыплаты заработной платы учителям

Минобрнауки Дагестана проверяет факты невыплаты заработной платы учителям

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23 января, 2023. Понедельник 09:27
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Минобрнауки Дагестана проверяет факты невыплаты заработной платы учителям

Минобрнауки Дагестана создало рабочую команду для выяснения обстоятельства невыплаты заработной платы учителям.

Минобрнауки Дагестана проверяет факты невыплаты заработной платы учителям

В данный момент осуществляется проверка в Гунибском районе и Бежтинском участке, уточняет ведомство.

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