Международный аэропорт Махачкалы в 2023 году ожидает роста пассажиропотока на 12 процентов

Международный махачкалинский аэропорт в 2023 году собирается принять не менее 2,8 млн человек, информирует "Интерфакс", ссылаясь на гендиректора аэропорта Саида Рамазанова.

Как заявлялось, в минувшем году аэропорт принял рекордное количество пассажиров - 2,5 млн. В 2023 году пассажиропоток может подняться на 12%.

"В 2022 году стартовали новые маршруты, например, Анталья (Турция), Ташкент, Бухара, Наманган, Ургенч (Узбекистан), Латакия (Сирия), Ереван (Армения) и чартеры в Джидду (Саудовская Аравия)", — сообщил Рамазанов.

Он добавил, что в 2023 году аэропорт планирует увеличить географию полетов и открыть новые направления, среди которых — первый в истории прямой рейс из Махачкалы в Тель-Авив (Израиль).

"Запланировано также авиасообщение с Азербайджаном, Беларусью, а по России — Новокузнецк, Оренбург, Красноярск", — уточнил генеральный директор.