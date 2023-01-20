Леса Дагестана принесли в казну более 81 млн рублей

Даглесхоз в минувшем году пополнил бюджетную систему России в виде доходов от использования лесов региона на 81,5 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.

«В 2022 году поступления в федеральный бюджет составили 72,3 млн; в республиканский бюджет – 8,1 млн, что на 62 процента больше установленного плана. Также местный бюджет дополнительно вырос на 1,1 млн рублей», – сообщает ведомство.

Вместе с тем Даглесхоз активно работает с нарушителями условий контрактов о лесопользовании.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, существуют определенные арендаторы, продолжающие нарушать условия контракта аренды лесного участка, особенно в части своевременного внесения арендной платы. Из-за этого принято решение, что со всеми арендаторами, которые нарушают условия, договоры аренды лесного участка будут расторгнуты, задолженность по арендной плате будет взыскана в судебном порядке», – высказался начальник лесного ведомства Вагаб Абдулхамидов.