ЗАМАНА - Дагестанская прокуратура восстановила права сироты на жилье

Дагестанская прокуратура восстановила права сироты на жилье

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20 января, 2023. Пятница 13:28
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Дагестанская прокуратура восстановила права сироты на жилье

По иску Прокуратуры Махачкалы восстановлены жилищные права сироты, информирует пресс-служба надзорного ведомства республики.

Дагестанская прокуратура восстановила права сироты на жилье

Выявлено, что заявитель, будучи сиротой, с 1999 по 2004 год пребывал на полном государственном обеспечении, так как находился и получал образование в ГКУ РД «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна». При этом, в нарушение требований Семейного кодекса России, данными учреждениями информация о нем в махачкалинскую администрацию для постановки на учет в качестве нуждающегося в квартире не была передана.

«Прокуратура города передала в суд иск с требованиями об установлении факта утраты над ним родительского попечения, признании незаконным бездействие упомянутых учреждений, а также признания за человеком права находиться на учете нуждающихся в жилье на территории Махачкалы», – отмечает ведомство.

Советский районный суд Махачкалы требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. 

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