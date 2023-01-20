«Приехал передвижной трансформатор мощностью 16000 кВА в дополнение к функционирующему на энергообъекте трансформатору мощностью 25 тыс. кВА, для уменьшения перерывов электроснабжения в микрорайоне Первая Махачкала, поселке Семендер и части проспекта Акушинского», — заявляет ведомство. Он будет работать до полного восстановления одного из поврежденных трансформаторов на подстанции «Махачкала-110», который заменят на новый.
Передвижной трансформатор временно обеспечит электроснабжение обесточенным жителям Махачкалы
- Автор Дарья
- 20 января, 2023. Пятница 02:50
Специалисты Дагэнерго подключают передвижной трансформатор для обеспечения электричеством жителей северной части Махачкалы до восстановления повреждённой подстанции, информирует пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».
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