Около 1,5 кг мефедрона изъяли сотрудники МВД у закладчиков в Махачкале

В Махачкале по подозрению в распространении большой партии наркотиков были задержаны двое молодых парней, информирует пресс-служба МВД по республике.

Примерно 1,5 кг мефедрона изъяли сотрудники полиции у закладчиков.

«В момент задержания двое дагестанцев 20 лет и 21 года занимались закладкой мефедрона весом более 978 гр.

В бензобаке машины марки “BMW”, на которой они перемещались, было найдено более 515 граммов того же наркотического вещества», – заявляет ведомство.

Выявлено, что подозреваемые получили партию наркотиков для дальнейшей продажи через тайники на территории города.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 “Приготовление к преступлению и покушение на преступление” и ч. 4 и 5 ст. 228.1 “Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств” УК России», – отмечает МВД.