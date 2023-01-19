Жители Дагестана приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства

В рамках образовательного проекта «Метод» проходит прием заявок на Всероссийский конкурс сценарного мастерства, который будет открыт до 20 февраля.

Направить заявку может каждый желающий, которому есть 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки. Для этого необходимо предложить на рассмотрение жюри сценарий игровой полнометражной картины или сериала либо сценарий экранизации романа. Лонг-лист опубликуют на портале конкурса 6 марта.

«В проекте "Метод" пишущие люди совместно с будущими заказчиками – медиахолдингами и продюсерскими компаниями – смогут обрести друг друга и договориться об единой методике, что повлияет на конкурентоспособность контента. Это будет самый крупный бесплатный образовательный проект, доступный для всех пишущих идейных жителей России», – сообщила руководительница Роскультцентра Марина Абрамова.

Победители конкурса смогут получить продюсерское сопровождение, помощь в реализации проектов, сертификаты, скидки на обучение в отраслевых учреждениях и иные призы и подарки, а также пройти практику на киностудиях.

Финалисты войдут в профессиональное сообщество для отечественных сценаристов «Контент-клуб».