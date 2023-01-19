Направить заявку может каждый желающий, которому есть 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки. Для этого необходимо предложить на рассмотрение жюри сценарий игровой полнометражной картины или сериала либо сценарий экранизации романа. Лонг-лист опубликуют на портале конкурса 6 марта.
«В проекте "Метод" пишущие люди совместно с будущими заказчиками – медиахолдингами и продюсерскими компаниями – смогут обрести друг друга и договориться об единой методике, что повлияет на конкурентоспособность контента. Это будет самый крупный бесплатный образовательный проект, доступный для всех пишущих идейных жителей России», – сообщила руководительница Роскультцентра Марина Абрамова.
Победители конкурса смогут получить продюсерское сопровождение, помощь в реализации проектов, сертификаты, скидки на обучение в отраслевых учреждениях и иные призы и подарки, а также пройти практику на киностудиях.
Финалисты войдут в профессиональное сообщество для отечественных сценаристов «Контент-клуб».