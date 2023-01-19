ЗАМАНА - Минтранспорта РД в 2022 году использовало новые технологии в ходе ремонта трех региональных дорог

Минтранспорта РД в 2022 году использовало новые технологии в ходе ремонта трех региональных дорог

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19 января, 2023. Четверг 10:51
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Минтранспорта РД в 2022 году использовало новые технологии в ходе ремонта трех региональных дорог

Одним из показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является доля объектов республиканского значения, на которых используются новые технологии и материалы. 

Минтранспорта РД в 2022 году использовало новые технологии в ходе ремонта трех региональных дорог

Как информирует пресс-служба Минтранспорта региона, в 2022 году дорожные работы с использованием геосинтетических материалов в конструктивных элементах дорожной одежды и земляном полотне, а также технологий противоослепляющих экранов были осуществлены на 3 дагестанских объектах. Так, современные технологии и материалы применялись при капремонте республиканской дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, км 12 – км 23 и строительстве автомобильной дороги в обход села Манаскент – подъезд от федеральной дороги «Кавказ» к санаторию «Каспий», а также был отремонтирован участок автодороги Гели – Талги км 0 – км 4.

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