ЗАМАНА - За 2022 год ДТП в Дагестане унесли жизни 320 человек

За 2022 год ДТП в Дагестане унесли жизни 320 человек

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19 января, 2023. Четверг 10:12
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За 2022 год ДТП в Дагестане унесли жизни 320 человек

ДТП, которые происходили в Дагестане в минувшем году, стали причиной смерти 320 человек. Об этом на итоговой пресс-конференции проинформировал глава УГИБДД МВД по республике полковник полиции Александр Шалагин.

За 2022 год ДТП в Дагестане унесли жизни 320 человек

В своем выступлении Шалагин озвучил, что в сравнении с таким же периодом 2021 года допущен рост всех показателей аварийности.

«За 12 месяцев минувшего года в регионе зафиксировано 1441 авария, где ушли из жизни 320 и получили травмы 2012 человек», – заявил он.

Перечисляя причины ДТП, он отметил, что самыми частыми причинами аварий по вине водителей все еще являются следующие: выезд на полосу встречного движения (21,3 процента); несоблюдение очередности проезда (18,5 процента); управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (4,9 процента).

«Почти одну четвертую часть всех аварий составили наезды на пешеходов: в 342 наездах скончались 64 и ранены 291 человек, а по вине самих пешеходов менее 50% из них: в 158 наездах погибли 38 и получили травмы 121 человек», – рассказал Шалагин.

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