В мероприятии поучаствуют сотрудники органов исполнительной власти, общественных организаций, религиозных объединений, студенты колледжей и университетов. Организатором вечера стало Министерство по национальной политике и делам религий региона.
Поэтический час к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова состоится в Махачкале
- Автор Дарья
- 19 января, 2023. Четверг 08:24
Поэтический час «Клятва моя – Дагестан», к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова состоится сегодня, 19 января, в конференц-зале исторического музея «Россия – моя история», информирует пресс-служба Миннаца республики.
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