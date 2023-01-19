«Вопросы о взаимодействии органов исполнительной власти республики, органов местного управления, контрольно-надзорных и правоохранительных органов в Республике Дагестан в деятельности по противодействию правонарушениям в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых были рассмотрены в прошлом году на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике под руководством Главы региона Сергея Меликова.

Дан ряд поручений Правительству. Давайте рассмотрим, как у нас идет работа в этой части, как исполняются ранее данные мной поручения», — высказался премьер в начале собрания.

Абдулмуслимов также озвучил, что вопросы лицензирования, налогообложения, экологической составляющей и правового регулирования, появляющиеся при осуществлении деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых в регионе стоят крайне остро. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.