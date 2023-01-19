ЗАМАНА - Меры по противодействию правонарушениям в отрасли добычи полезных ископаемых обсудили в дагестанском правительстве

Меры по противодействию правонарушениям в отрасли добычи полезных ископаемых обсудили в дагестанском правительстве

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19 января, 2023. Четверг 08:09
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Меры по противодействию правонарушениям в отрасли добычи полезных ископаемых обсудили в дагестанском правительстве
О том, какие меры принимаются в республике в целях противодействия правонарушениям в области добычи общераспространенных полезных ископаемых говорили вчера, 18 января, на заседании под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Меры по противодействию правонарушениям в отрасли добычи полезных ископаемых обсудили в дагестанском правительстве

«Вопросы о взаимодействии органов исполнительной власти республики, органов местного управления, контрольно-надзорных и правоохранительных органов в Республике Дагестан в деятельности по противодействию правонарушениям в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых были рассмотрены в прошлом году на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике под руководством Главы региона Сергея Меликова.

Дан ряд поручений Правительству. Давайте рассмотрим, как у нас идет работа в этой части, как исполняются ранее данные мной поручения», — высказался премьер в начале собрания.

Абдулмуслимов также озвучил, что вопросы лицензирования, налогообложения, экологической составляющей и правового регулирования, появляющиеся при осуществлении деятельности по добыче общераспространенных полезных ископаемых в регионе стоят крайне остро. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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