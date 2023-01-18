1 место участники опроса отдали Мурманской области (28%). Там можно попробовать различные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск, познакомиться с саамской культурой.
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году
- Автор Дарья
- 18 января, 2023. Среда 14:42
Специалисты по путешествиям озвучили лучшие маршруты для туристических поездок по России в 2023 году, информирует РИА "Новости", ссылаясь на Туту. Сайт в рамках своего проекта "Медиаразведка" опросил 100 ведущих отечественных тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из них предложил 3 варианта.
2 место в списке интересных маршрутов для путешествий в 2023 году, по мнению тревел-журналистов и блогеров, заслуживает Алтай. Его выбрали 27% опрошенных.
Замыкает рейтинг Калининградская область и ее центр, город Калининград (22%).
Также в десятке оказались Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.
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