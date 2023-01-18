ЗАМАНА - Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году

Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году

Автор
18 января, 2023. Среда 14:42
|||
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году
Специалисты по путешествиям озвучили лучшие маршруты для туристических поездок по России в 2023 году, информирует РИА "Новости", ссылаясь на Туту. Сайт в рамках своего проекта "Медиаразведка" опросил 100 ведущих отечественных тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из них предложил 3 варианта.
Названы лучшие направления для путешествий по России в 2023 году

1 место участники опроса отдали Мурманской области (28%). Там можно попробовать различные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск, познакомиться с саамской культурой. 

2 место в списке интересных маршрутов для путешествий в 2023 году, по мнению тревел-журналистов и блогеров, заслуживает Алтай. Его выбрали 27% опрошенных.
Замыкает рейтинг Калининградская область и ее центр, город Калининград (22%). 
Также в десятке оказались Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.
Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top