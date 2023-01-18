Сайт в рамках своего проекта "Медиаразведка" опросил 100 ведущих отечественных тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из них предложил 3 варианта.

1 место участники опроса отдали Мурманской области (28%). Там можно попробовать различные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск , познакомиться с саамской культурой.