ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало поддержку лицею-интернату для одаренных детей в Дагестане

Детей во вторник навестили представители Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и вручили ребятам спортивный инвентарь для занятий настольным теннисом – игровой стол, наборы ракеток и теннисных шаров.

«Большое внимание в нашем лицее уделяется проблеме сохранения и укрепления здоровья детей, созданию здорового образа жизни. Для этого в лицее выстроена целостная система здоровьесбережения, которая включает в себя развитие физкультуры и детско-юношеского спорта», – цитирует пресс-служба слова начальницы РМЛИ Альбины Шутуновой.