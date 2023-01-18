ЗАМАНА - ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало поддержку лицею-интернату для одаренных детей в Дагестане

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало поддержку лицею-интернату для одаренных детей в Дагестане

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18 января, 2023. Среда 10:42
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ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало поддержку лицею-интернату для одаренных детей в Дагестане

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало благотворительную помощь Республиканскому многопрофильному лицею-интернату для одаренных детей, информирует пресс-служба корпорации.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало поддержку лицею-интернату для одаренных детей в Дагестане

Детей во вторник навестили представители Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и вручили ребятам спортивный инвентарь для занятий настольным теннисом – игровой стол, наборы ракеток и теннисных шаров.

«Большое внимание в нашем лицее уделяется проблеме сохранения и укрепления здоровья детей, созданию здорового образа жизни. Для этого в лицее выстроена целостная система здоровьесбережения, которая включает в себя развитие физкультуры и детско-юношеского спорта», – цитирует пресс-служба слова начальницы РМЛИ Альбины Шутуновой.

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