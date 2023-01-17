ЗАМАНА - В Махачкале состоится награждение победителей и призеров конкурса «Лучший мёд Дагестана-2022»

В Махачкале состоится награждение победителей и призеров конкурса «Лучший мёд Дагестана-2022»

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17 января, 2023. Вторник 15:45
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В Махачкале состоится награждение победителей и призеров конкурса «Лучший мёд Дагестана-2022»

В Центре поддержки предпринимательства Дагестана в четверг, 19 января, пройдет мероприятие, посвященное награждению победителей и призеров прошедшего регионального конкурса «Лучший мёд Дагестана- 2022».

В Махачкале состоится награждение победителей и призеров конкурса «Лучший мёд Дагестана-2022»

Стоит напомнить, что конкурс проходил с целью поддержания и развития производителей мёда в регионе, а также для создания информационного поля о видах и качестве производимого в России мёда, его свойствах и стимулировании производства лучших сортов мёда, популяризации профессии пчеловода и пользы мёда.

На конкурс представили 34 образца мёда лучшие пчеловоды республики.

Организаторами мероприятия стали следующие: Дагестанское отделение Общероссийской общественной организации «Союз пчеловодов России», Дагестанский государственный аграрный университет и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД».

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