ЗАМАНА - Медаль имени классика поэзии Расула Гамзатова учредили в Дагестане

Медаль имени классика поэзии Расула Гамзатова учредили в Дагестане

Автор
17 января, 2023. Вторник 15:27
|||
Медаль имени классика поэзии Расула Гамзатова учредили в Дагестане

Медаль имени классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова за особые заслуги в сфере культуры, искусства и большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия учредили в Дагестане, информирует пресс-служба главы региона.

Медаль имени классика поэзии Расула Гамзатова учредили в Дагестане

Руководительница Минкультуры республики Зарема Бутаева озвучила, что в рамках празднования 100-летия со дня рождения классика официально утвержден фирменный стиль, а также приняты федеральный и региональный планы празднования юбилея.

Прочитано 48 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top