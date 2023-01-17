Руководительница Минкультуры республики Зарема Бутаева озвучила, что в рамках празднования 100-летия со дня рождения классика официально утвержден фирменный стиль, а также приняты федеральный и региональный планы празднования юбилея.
Медаль имени классика поэзии Расула Гамзатова учредили в Дагестане
- Автор Дарья
- 17 января, 2023. Вторник 15:27
Медаль имени классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова за особые заслуги в сфере культуры, искусства и большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия учредили в Дагестане, информирует пресс-служба главы региона.
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