В дни новогодних каникул ребенку вручили подарок – велобег, который он загадал в рамках акции «Ёлка желаний», а также сладости. Пресс-служба отмечает, что Али и его брат сейчас пребывают дома на карантине, в связи с чем подарок был передан через маму ребенка Сурнели, которая в свою очередь поблагодарила депутата. Сам Али записал для Ельниковой видеообращение на родном языке.
Елена Ельникова исполнила мечту юного мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»
- Автор Дарья
- 17 января, 2023. Вторник 08:21
Заместитель секретаря Дагестанского отделения партии «Единая Россия», начальница Региональной общественной приемной партии Елена Ельникова воплотила в жизнь мечту 4-летнего мальчика Али Асельдерова из Махачкалы, информирует пресс-служба партии.
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