Елена Ельникова исполнила мечту юного мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

В дни новогодних каникул ребенку вручили подарок – велобег, который он загадал в рамках акции «Ёлка желаний», а также сладости. Пресс-служба отмечает, что Али и его брат сейчас пребывают дома на карантине, в связи с чем подарок был передан через маму ребенка Сурнели, которая в свою очередь поблагодарила депутата. Сам Али записал для Ельниковой видеообращение на родном языке.