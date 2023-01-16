ЗАМАНА - Министр труда в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту Аиды из Избербаша

Министр труда в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту Аиды из Избербаша

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16 января, 2023. Понедельник 16:46
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Министр труда в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту Аиды из Избербаша

Глава Минтруда РД Абдурахман Махмудов исполнил мечту 7-летней девочки Аиды Мухтаевой из Избербаша, информирует пресс-служба ведомства.

Министр труда в рамках «Ёлки желаний» исполнил мечту Аиды из Избербаша

В связи с особенностями развития ребенку регулярно требуется проходить курсы реабилитации. Постоянные визиты в физкабинет отнимали у семьи много времени и сил, а ведь они воспитывают еще одного ребенка с ОВЗ. Поговорив с родными девочки, Абдурахман Махмудов вручил Аиде в подарок вибротренажер, который она попросила подарить ей в рамках акции «Ёлка желаний».

Семья поблагодарила министра за оказанную помощь. Мама Аиды заметила, что личный тренажер поможет не только обеспечить ребенка необходимым курсом реабилитации, не выходя из дома, но и сэкономить время.

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