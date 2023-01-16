ЗАМАНА - В рамках акции «Ёлка желаний» Денис Мантуров исполнил желание 8-летнего дагестанца

В рамках акции «Ёлка желаний» Денис Мантуров исполнил желание 8-летнего дагестанца

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16 января, 2023. Понедельник 14:17
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В рамках акции «Ёлка желаний» Денис Мантуров исполнил желание 8-летнего дагестанца

Вице-премьер – руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров исполнил желание восьмилетнего мальчика Джамала из Дагестана, информирует telegram-канал ведомства.

В рамках акции «Ёлка желаний» Денис Мантуров исполнил желание 8-летнего дагестанца

Мечтой ребенка было стать пилотом самолета, поэтому его пригласили в Объединенную авиастроительную корпорацию и входящую в нее корпорацию «Иркут». Мальчику показали кабину новейшего самолета МС-21, где он получил инструктаж от Героя РФ, летчика-испытателя Василия Севастьянова.

Пресс-служба также уточняет, что юный пилот попробовал свои силы на специальном тренажере: узнал, для чего нужны основные рычаги, тумблеры и панели самолета, а также как работает система навигации. Джамал с успехом справился с задачей и совершил в конце мягкую посадку воздушного судна.

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