ЗАМАНА - В Каспийске восстановлено энергоснабжение 75% оставшихся без света потребителей

В Каспийске восстановлено энергоснабжение 75% оставшихся без света потребителей

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16 января, 2023. Понедельник 13:21
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В Каспийске восстановлено энергоснабжение 75% оставшихся без света потребителей

Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» –  «Дагэнерго» возвращают подачу электричества в дома.

В Каспийске восстановлено энергоснабжение 75% оставшихся без света потребителей

«К 11:00 16 января восстановлена работа распредустройств на подстанции, включен один из двух силовых трансформаторов, используются резервные схемы энергоснабжения. Это позволило вернуть энергоснабжение 11 социально значимых объектов и 75 процентов потребителей, пребывающих без света», – отмечается в пресс-релизе корпорации.

Уточняют, что в ходе диагностики была обнаружена необходимость замены вышедшего из строя второго силового трансформатора. Электрики уже доставили необходимое оборудование и проводят его установку.

«Россети Северный Кавказ» отмечают, что технические мероприятия будут завершены сегодня.

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