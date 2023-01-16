ЗАМАНА - Дагестан в 2022 году увеличил производство плодов на 13 процентов

Дагестан в 2022 году увеличил производство плодов на 13 процентов

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16 января, 2023. Понедельник 10:09
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Дагестан в 2022 году увеличил производство плодов на 13 процентов

Дагестан является одним из ведущих субъектов по производству плодов. Так, в минувшем году произведено по предварительным сведениям примерно 220 000 тонн, что почти на 13 процентов больше по отношению к урожаю 2021 года. По объемам производства регион входит в тройку лучших производителей плодов и ягод в России.

Дагестан в 2022 году увеличил производство плодов на 13 процентов

В последние годы в регионе активно развивается отрасль ореховодства. Дабы ознакомиться с ситуацией на юге региона, его посетил первый заместитель руководителя Минсельхоза республики Шарип Шарипов в сопровождении главного научного специалиста Федерального аграрного научного центра Дагестана, профессора Магомеда Баратова.

ООО «Полоса» Сулейман-Стальского района является ведущим садоводческим хозяйством региона. Как сообщил его руководитель Рамис Кахриманов, проводится активная закладка садов, планируется осуществить крупный объем работы - заложить большие площади фундука и иных плодовых культур. Посадочный материал для фундука они выращивают самостоятельно, в питомнике на 40 гектаров уже произведен примерно миллион саженцев. Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.

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