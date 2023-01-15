ЗАМАНА - Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области

Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области

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15 января, 2023. Воскресенье 01:13
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Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области

«Елка желаний 2022» — ежегодная благотворительная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной» — продолжает радовать юных россиян.  С самого начала работы этого проекта его поддержала партия «Единая Россия».  

Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области

«Елка желаний 2022» — ежегодная благотворительная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной» — продолжает радовать маленьких россиян.  С самого начала существования этого проекта его поддержала партия «Единая Россия».

И в этом году старт активному участию «Единой России» в акции «Ёлка желаний» дал Председатель партии Дмитрий Медведев. Он исполнил желание Елизаветы Остапенко из Луганской Народной Республики, которая мечтает посетить Санкт-Петербург.                Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак исполнил мечту мальчика из Новгородской области. «Иоанн Агеев из Новгородской области, который мечтал о мастер-классе по верховой езде.                  Руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев подарил электронную книгу 15-летнему Владиславу из Алтайского края, глава партийной комиссии по защите материнства и детства Анна Кузнецова – коляску для куклы маленькой Валерии из Ленобласти.                    Также активное участие в этой акции приняли депутаты Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» из Дагестана.  Депутат Джамаладин Гасанов исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области, который проживает в поселке городского типа Петровское. От имени и по поручению депутата Артему вручили велосипед, о котором он мечтал, по месту его жительства.

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