Депутат «Единой России» Гасанов Д.Н. исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области

«Елка желаний 2022» — ежегодная благотворительная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной» — продолжает радовать маленьких россиян. С самого начала существования этого проекта его поддержала партия «Единая Россия».



И в этом году старт активному участию «Единой России» в акции «Ёлка желаний» дал Председатель партии Дмитрий Медведев. Он исполнил желание Елизаветы Остапенко из Луганской Народной Республики, которая мечтает посетить Санкт-Петербург. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак исполнил мечту мальчика из Новгородской области. «Иоанн Агеев из Новгородской области, который мечтал о мастер-классе по верховой езде. Руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев подарил электронную книгу 15-летнему Владиславу из Алтайского края, глава партийной комиссии по защите материнства и детства Анна Кузнецова – коляску для куклы маленькой Валерии из Ленобласти. Также активное участие в этой акции приняли депутаты Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» из Дагестана. Депутат Джамаладин Гасанов исполнил желание 7-летнего Артема из Луганской области, который проживает в поселке городского типа Петровское. От имени и по поручению депутата Артему вручили велосипед, о котором он мечтал, по месту его жительства.