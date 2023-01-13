Социальный фонд предоставит специальную социальную выплату сотрудникам здравоохранения

Отделения Социального фонда РФ с февраля начнут предоставлять специальную социальную выплату медсотрудникам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи, информирует пресс-служба учреждения.

Размер новой выплаты будет составлять от 4 500 до 18 500 рублей в зависимости от категории медицинских сотрудников и вида медицинской организации. По итогам каждого месяца этим организациям нужно будет создавать электронный список специалистов, которые имеют право на получение поддержки. Вместе с данными о медике там указывается размер назначаемой доплаты и информация, по которым она рассчитана.

Территориальные отделения Социального фонда автоматически направят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация создаст и представит в фонд список сотрудников. Первые начисления будут перечислены медикам уже в конце февраля.