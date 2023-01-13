Начался прием заявок для участия в проектах «Местные инициативы» и «Капитальный ремонт детских садов» в 2023 году

Минэкономики Дагестана информирует о старте приёма документов для участия в конкурсном отборе проектов «Местные инициативы» и «Капитальный ремонт детских садов» в 2023 году.

Проект «Местные инициативы» реализуется в республике с 2019 года для поддержки органов местного самоуправления и населения в решении самых важных проблем развития общественной инфраструктуры. В 2023 году на реализацию проекта «Местные инициативы» в региональном бюджете выделено 200 млн рублей.

Основное условие проекта – обеспечение софинансирования проекта из муниципального бюджета, а также за счет средств меценатов – остается неизменным. При этом алгоритм предоставления субсидий на реализацию местных инициатив получил ряд изменений.

Подробнее об условиях участия в проектах можно узнать на официальном портале ведомства в разделах «Местные инициативы» и «Капитальный ремонт детских садов».